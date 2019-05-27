Культура

Фотовыставка «Улыбайся, я снимаю» открылась в Пскове

В Пскове открылась дипломная фотовыставка студентки 4-го курса специализации «Фото и видеотворчество» областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Лады Андреевой.

Как рассказала автор, это ее вторая персональная выставка. На ней представлено более 30 работ в портретном жанре. По словам автора, ей удалось запечатлеть людей разных по возрасту, по эмоциональному состоянию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже искусств, помимо традиционных поздравлений от преподавателей Владимира Храбрецова, Татьяны Норден и Николая Владимирова, Ладу Андрееву поздравила ее мама - Ирина Анатольевна, специально приехавшая на открытие выставки из Опочки.

Открытие выставки провела студентка 2-го курса специальности «Социально-культурная деятельность» Екатерина Васильева.

Фотовыставка будет экспонироваться до 7 июня.

Адрес выставочного зала Псковского областного колледжа искусств: ул.Набат, 5.

Вход на выставку свободный.