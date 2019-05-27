Культура

Концерт «Картинки с выставки» преподавателей Псковского колледжа искусств прошел в Себеже

Концерт «Картинки с выставки» в г. Себеже стал четвертым, завершающим в этом учебном году, выступлением преподавателей Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Как рассказала руководитель проекта, преподаватель колледжа Анна Гаранова, первый концерт «Картинки с выставки» состоялся в марте 2019 г. в музее истории г. Печоры. Следующие выступления с успехом прошли в апреле в посёлках Бежаницы и Локня. Выступление в мае - стало четвертым, завершающим цикл гастрольных выступлений в этом учебном году.

Важнейшие цели исполнителей - музыкальное просветительство и профориентация.

Фортепианный цикл М.П. Мусоргского «Картинки с выставки» исполнили: Анна Гаранова и Валерия Дунюшкина (фортепианный дуэт), Екатерина Долгина (аккордеон), Роман Елансков (баян), Георгий Гребень (гитара, балалайка-контрабас). Ведущая концерта - музыковед Ирина Сидякова.

Отметим, что каждый раз исполнение «Картинок с выставки» встречало теплый прием слушателей концертов. Около 200 юных музыкантов - учащихся ДМШ, их педагогов и родителей, сотрудников музеев, любителей музыки высоко оценили исполнительское искусство преподавателей колледжа.

Напомним, что уникальный цикл «Картинки с выставки» был создан М.П. Мусоргским в 1874 году под впечатлением выставки работ его друга, талантливого художника, архитектора, театрального декоратора Виктора Гартмана. М.П. Известно, что музыка Мусоргского произвела огромное впечатление на французских композиторов-импрессионистов К. Дебюсси и М. Равеля, ставших её горячими поклонниками. М. Равель создал оркестровку «Картинок с выставки». Известно также переложение для гитары всего цикла японским гитаристом Казухито Ямашита в 1980 году.

Преподаватели колледжа - участники проекта и Псковский композитор Борис Федотов являются авторами и исполнителями нового переложения «Картинок с выставки», которое встретило тёплый приём слушателей концерта.

В планах музыкантов - продолжение концертов в новом учебном году.