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Культура

Выставка «Отрядом книг уставил полку, читал, читал…» откроется в главном здании музея 31 мая

28.05.2019 11:54|ПсковКомментариев: 0

«Чтение - вот лучшее учение», - писал Александр Пушкин. Он жил всегда в окружении книг. Книги - редкие, старинные, новые, рукописи - были его спутниками и друзьями. Их он собирал, читал, изучал и создавал.

Книги спасали поэта в трудные времена. Жизнь в Михайловском была посвящена в значительной степени чтению. В переписке поэта то и дело встречаются просьбы о присылке книг: «…да книг, ради бога книг». Поэтому и соседнее Тригорское сразу же привлекло внимание библиотекой - Пушкин любил рыться в ее книгах во время заточения и позже, приезжая в гости к Осиповой-Вульф.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, на выставке будут представлены прижизненные издания произведений Александра Пушкина, редкие книги из библиотеки А.П. Ганнибала и автографы из коллекции Псковского музея-заповедника. Среди экспонатов - письма Екатерины II к Ивану Ганнибалу.

Один из экспонатов - альбом с записями, рисунками 1814-1864 гг.», принадлежащий Николаю Скобельцыну - генерал-лейтенанту, участнику Отечественной войны 1812 года, представителю дворянского рода Скобельциных, восходящему к XVI веку. Кроме гравюр и рисунков самым замечательным в альбоме являются автографы Евпраксии Вульф (в замужестве Вревской), Анны Вульф, Анны Керн.

Открытие выставки 31 мая в 15.00.

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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