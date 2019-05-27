Культура

Псковский дом ремесел приглашает на День открытых дверей 1 июня

1 июня с 12 до 17 часов Дом ремесел ждет псковичей и гостей города на День открытых дверей. Об этом сообщается на сайте областного Центра народного творчества. Все желающие смогут посетить удивительную выставку «Весеннее настроение», на которой познакомятся с экспонатами художников мастерских авторской керамики, увидят изделия мастеров-лоскутниц и весеннюю коллекцию дизайнера Алены Ивановой и мастера-кожевника Алексея Обухова. С 12.30 до 14.00 пройдет игровая программа для детей «Бабушкин сундучок» с Анастасией Хорошавкиной в рамках проекта «Игры нашего двора».

Ведущие мастера города Пскова проведут демонстрационные занятия по различным видам рукоделия и ремесел. А для тех, кто хочет изготовить сувенир своими руками, состоятся различные мастер-классы. Также гости смогут посетить экспозицию «Мастера народного творчества Псковской области», расположенную в выставочном зале на Некрасова,10. На выставке можно увидеть всю палитру народных промыслов, самобытные авторские изделия мастеров и ремесленников и насладиться рукотворной красотой. Среди экспонатов вы увидите изделия кузнецов, гончаров, резчиков по дереву, по плетению из лозы, бересты, соломы и травы, ручное кружево и другие – здесь можно встретить любое направление, которое радует глаз и поднимает настроение.

Адрес: г. Псков, ул. Некрасова, 8.

Дополнительная информация по тел. 62-23-34, 66-17-49.