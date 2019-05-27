Культура

Реутовский музей образования получил в дар барельеф Пушкина из Михайловского

Уникальный медальон с барельефом Александра Пушкина, созданный в 1937 году, к столетию со дня рождения поэта, получил в дар подмосковный историко-краеведческий музей «История образования в городе Реутове». Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей директор реутовского музея Татьяна Яшина, барельеф работы скульптора-медальера Сергея Моргачева попал в Подмосковье из псковского Михайловского: в свое время первый послевоенный директор «Пушкинского Уголка» Семен Гейченко подарил этот раритет писателю и краеведу Сергею Сокурову, который сейчас и передал его в местный музей.

Барельеф представляет собой бронзовое настенное панно, уточнила Татьяна Яшина. Она также отметила, что разные учреждения подмосковного наукограда и сейчас с благодарностью и радостью сотрудничают с Государственным Пушкинским Заповедником. Так она напомнила, что осенью прошлого года экспозицию находящегося в ее ведении музея, посвященную жизни и творчеству великого русского поэта и развернутую в местной гимназии, посетил директор «Михайловского» Георгий Василевич. Руководитель федерального музея дал высокую оценку материалам, собранным подмосковными энтузиастами, заметила Татьяна Яшина.

Добавим также, что той же осенью музейщики из Пушкиногорья провели в Реутовской гимназии программу «У вас в гостях Пушкинский Заповедник», участниками которой стали более двухсот детей и взрослых, и приняли участие в работе V открытого детско-юношеского литературно-музыкального фестиваля «Пушкинский камертон».

Этот фестиваль посвящен первой публикации лицеиста Александра Пушкина в «Вестнике Европы» летом 1814 года, и Пушкинский Заповедник является одним из его учредителей.