Культура

Реализацию нацпроекта «Культура» на региональном уровне обсудили в Пскове

Реализацию в регионе национального проекта «Культура» обсудили представители комитета Госдумы по культуре с властями области на выездном совещании, которое прошло во вторник, 28 мая, в Приказной палате Псковского кремля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в совещании приняли участие председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, депутаты Наталия Пилюс, Александр Шолохов, Светлана Савченко, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, представители профильных органов исполнительной власти области и руководство Псковского музея-заповедника.

В ходе неофициального общения представители законодательной власти РФ и руководство Псковской области побеседовали об особенностях и наиболее острых вопросах реализации нацпроекта «Культура», распределения финансовых средств между субъектами, а также возможные организационные и методические рекомендации, законодательные инициативы по корректировке документа.

По итогам встречи стороны договорились, что власти региона сформулируют свои предложения для более эффективной реализации региональной составляющей национального проекта. В дальнейшем эти предложения будут вынесены на обсуждение рабочей группы по парламентскому контролю за реализацией нацпроекта «Культура».

Депутат Госдумы Александр Шолохов, возглавляющий эту рабочую группу, отметил, что представители профильного комитета ведут мониторинг ситуации, основываясь как на данных Министерства культуры РФ, так и по итогам подобных визитов в субъекты РФ. «Во многих регионах России, в том числе и малонаселенных, ситуация схожая. У нас много системных вопросов, которые требуют решения», - отметил Александр Шолохов.

В завершение участники совещания посетили объекты культурного наследия, расположенные на территории Псковского кремля, в том числе оценили ход работ по реставрации Окольного города, которые находятся в завершающей стадии.

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Напомним, что в понедельник, 27 мая, в Пушкинских Горах прошло выездное заседание Комитета по культуре Государственной думы Российской Федерации, в рамках которого обсудили роль культурно-познавательного туризма в социальном и экономическом развитии регионов.