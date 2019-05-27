Культура

Показ новой литературно-художественной программы библиотеатра состоялся в Псковском колледже искусств

Литературно-художественной программой «Не отрекусь, - Смеясь, ликуя и бунтуя...» завершился театральный сезон библиотеатра «Прямая речь» в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Программа, подготовленная представителями Регионального центра чтения «Не отрекусь, - Смеясь, ликуя и бунтуя...» была посвящена поэтам Белле Ахмадулиной и Андрею Вознесенскому.

По словам автора проекта Нины Яковлевой в программе затрагивается время после знаменитого XX съезда компартии СССР, на котором Никита Хрущев выступил с докладом о разоблачении культа личности, и страна разморозилась в политической оттепели.

«И физики и лирики хватили воздух свободного творчества, воздух жизни. Знаменитые шестидесятники заговорили голосами литераторов, художников, актеров, режиссеров, - выпавший им звездный билет звал в скорый путь. Ахмадулину и Вознесенского свело и объединило время, поэзия, один круг общения», - отметила Нина Яковлева.

Традиционно в программе принял участие заслуженный артист РФ, артист Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Виктор Яковлев.