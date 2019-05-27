Культура

Свидетельства об окончании музыкальной школы при колледже искусств вручены 6 выпускникам

Вручение свидетельств об окончании Детской музыкальной школы при Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова вручены выпускникам в малом концертном зале в торжественной обстановке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Документы о музыкальном образовании получили выпускники дополнительных общеобразовательных программ «Фортепиано» (Ирина Спиридонова, Полина Федорова), «Теория музыки» (Мария Кшеминская, Ирина Лукашова), «Гитара» (Федор Сердюк) и «Ударные инструменты» (Александр Козлов).

Все выпускники хорошо показали себя во время выпускных экзаменов, большинство Свидетельств включало только отличные и хорошие оценки. За время обучения в школе выпускники приняли участие в ярких творческих проектах, погрузились в насыщенную творческую атмосферу музыкального отделения, поэтому многие из них планируют продолжить своё музыкальное образование в качестве студентов.

Окончание учебного года учащиеся и преподаватели отметили отчётным концертом, в котором прозвучала музыка разных жанров и эпох.

Напомним, что музыкальная школа при колледже искусств ориентирована на работу с будущими абитуриентами. Здесь существуют различные образовательные программы, позволяющие начать подготовку к вступительным экзаменам с любого уровня для учащихся старших классов или выпускников других школ города.

Добавим, что в этом году проводится редкий набор детей 7,8 лет в 1 класс. Обучение в ДМШ бесплатное.