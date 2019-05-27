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Культура

2 июня состоится исторический праздник «Довмонт Псковский»

29.05.2019 11:36|ПсковКомментариев: 0

Исторический праздник «Довмонт Псковский» пройдет в Пскове. Праздник состоится уже в 6 раз, в этом году он пройдет на набережной реки Псковы от Псковского Кремля до улицы Милицейской. Он посвящен святому благоверному князю Довмонту-Тимофею.


Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Городском молодежном центре города Пскова, в этом году уникальность праздника в том, что, помимо ратной доблести и подвигов прославленного псковского князя, гости узнают историю семьи князя Довмонта, его жены Марии и сына Давида, дяди - Ярослава Тверского и тестя - сына Александра Невского - Дмитрия Александровича, а также тети - святой преподобномученицы Евпраксии княгини Псковской, основательницы монастыря Рождества Иоанна Крестителя в Пскове.

Также для гостей праздника будет организована бесплатная экскурсия: «Быт, культура, традиции семейных отношений в средневековом Пскове» с посещением макета Псковского Кремля 15 века в колокольне Троицкого Собора.

Мероприятие будет состоять из пяти основных площадок: исторического (лагерь реконструкторов), ремесленного (торговые ряды), музыкального (концерт псковских коллективов), зрелищного (интерактивы) и сытного (таверны с псковской кухней) дворов.

В программе работы площадок: фестиваль исторической реконструкции, бесплатное ристалище для детей и взрослых, показательные бои, бугурт, лучный и суличный тиры, а также ремесленное производство и мастер-классы.

В течение праздника состоится выступление творческих коллективов Пскова.

Праздник будет проходить 2 июня с 12.00 до 18.00. Вход свободный.

Теги: #Довмонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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