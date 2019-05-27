Культура

Музыкальные школы в Пскове и Великих Луках отремонтируют, а в Острове откроют четвертый киноконцертный зал

Долгожданный ремонт музыкальных школ в Пскове и Великих Луках станет возможным за счет программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие поправки в профильную госпрограмму утвердили сегодня, 29 мая, депутаты Псковского областного Собрания на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Также поправки подразумевают, что в рамках нацпроекта будет обустроен четвертый киноконцертный зал в Острове. Три таких зала в этом городе уже функционируют.

Кроме того, в поправках оговорены условия софинансирования мероприятий, реализуемых в рамках программы «Цифровая культура».