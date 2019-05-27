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Культура

2 июня в Пскове выступят «Сувенир&Бит» и «Город детства»

29.05.2019 17:44|ПсковКомментариев: 0

В ближайшее воскресенье, 2 июня, пройдет третье мероприятие из серии «Ганзейская вечеринка». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в рамках программы, для всех гостей выступит народный самодеятельный коллектив эстрадного танца «Сувенир&Бит» и народный самодеятельный коллектив вокальная студия «Город детства».


Народный самодеятельный коллектив эстрадного танца «Сувенир&Бит» на данный момент включает более 85 участников.

Разнообразный репертуар, техника исполнения, самовыражение и эмоции участников является главной изюминкой коллектива «Сувенир&Бит». Руководители ансамбля постоянно находят новые пути развития коллектива и совершенствования. Творческий рост коллектива четко прослеживается в хронике награждений за последние годы.

В народном самодеятельном коллективе вокальной студии «Город детства» на занятиях особое внимание уделяется дикции, дыханию, серьезной работе с микрофоном, фонограммой. Под чутким руководством хореографа Натальи Пономаревой ребята учатся ритмично двигаться под музыку.

Студия принимает активное участие в мероприятиях города. Коллектив развивается и каждым своим выступлением подтверждает высокое звание народного коллектива. По итогам творческой работы за 2016 год вокальная студия «Город детства» была отмечена Управлением культуры администрации Пскова, как «Лучший самодеятельный коллектив города Пскова за 2016 год» в вокальном жанре.

Вход на мероприятие свободный
Начало в 13.00

Теги: #Международные Ганзейские дни
Источник: Псковская Лента Новостей
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