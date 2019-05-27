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Культура

В концерте на набережной Псковы в День защиты детей примут участие рок-музыканты из Пскова, Петербурга и Беларуси   

30.05.2019 08:04|ПсковКомментариев: 0

  

1 июня в 17.00 на набережной реки Пскова (у Троицкого моста) состоится рок-концерт, приуроченный к празднованию Дня защиты детей.

Для горожан выступят коллективы из Пскова, Петербурга и Беларуси. Сегодня начинаем знакомиться с теми, кто порадует своим творчеством зрителей в ближайшую субботу.

Группа М.Т.М. - одна из самых представительных и ярких рок-групп Беларуси. Неповторимое музыкальное звучание, оригинальные стилистические идеи, глубокий смысл текстов и завораживающая атмосфера концертных выступлений делают группу ярким явлением в современной рок-музыке. Группа регулярно гастролирует по городам России и Беларуси, где обзавелась множеством поклонников и фанатов, была отмечена музыкантами и критиками, как «честный и качественный рок».

Хэви-метал группа ГефесТ образовалась в городе Псков и начала концертную деятельность в 2013 году сначала во Пскове и соседних регионах (Великие Луки, Тверь), а затем перенесла свою деятельность и в Санкт-Петербург, в связи с переездом в северную столицу ее фронтмена – Сергея Моржова. Команда играет и пишет в стиле хэви-метал, экспериментируя с вкраплениями в песнях смежных музыкальных направлений (треш, индастриал и др.). Музыку и слова ребята стараются писать сообща, но все же роль главного композитора досталась фронтмену (вокал и гитара) Сергею Моржову, а нишу основного поэта занял ударник Максим Григорьев. Музыкальным критиком команды является басист Алексей Семенов, а соло-гитарист Александр Федоров поддерживает группу сложными риффами и партиями.

Репертуар группы «ФОМА» (экс-«Грани») разнообразен, содержание песен варьируется от легкого и непринужденного до брутального, философского, с музыкальной экспрессией и повышенной динамикой исполнения.

9G-band - настоящие питерские кладоискатели панк-рока. Впрочем, их музыка отличается своей непривязанностью к одному стилю. Главное для них - свобода, они играют исключительно ради творчества и для людей.

Вход - бесплатный. 12+

Добавим, что в настоящий момент продолжается сбор средств на гала-концерт на краудфандинговой площадке «Планета». Вы можете поддержать фестиваль, перейдя по ссылке https://planeta.ru/campaigns/dobro_rock/donate, и в июле (27-28 числа) вдохнуть в Пскове воздух живой музыки!

Источник: Псковская Лента Новостей
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