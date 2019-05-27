Культура

3 июня откроется выставка, посвященная 110-летию со дня рождения архитектора-реставратора Юрия Спегальского

3 июня в 15.00 в мемориальной квартире откроется выставка, посвященная 110-летию со дня рождения архитектора-реставратора Юрия Спегальского.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, на выставке будут представлены фотографии ремонтно-реставрационных работ Спегальского в Санкт-Петербурге: на шпиле Петропавловской крепости, Исаакиевскй собор в 1950-е гг. На шпиле Петропавловской крепости он работал в связи с 250-летием основания Ленинграда в 1957 г. За эту работу он был награжден медалью «В честь 250-летия Ленинграда».

Также будут представлены фотокопии литографий XIX века И. Селезнева с видами Псковской губернии 1830-40 х гг. и рисунки из знаменитой графической серии рисунков Юрия Спегальского «По Пскову XVII века».

3 июня также в программе мероприятий:

- в 12.00 – возложение цветов на могиле Юрия Спегальского на кладбище у храма Жен-мироносиц;

- в 16.00 - экскурсия по мемориальной квартире Юрия Спегальского;

- в 17.00 - награждение победителей викторины, посвященной 110-летию со дня рождения Юрия Спегальского в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева.

Юрий Спегальский - пскович, выпускник Ленинградского института инженеров коммунального строительства, принимал деятельное участие в восстановлении Пскова после Великой Отечественной Войны.

С октября 1944 г. по февраль 1946 г. являлся начальником инспекции по охране памятников г. Пскова. С февраля 1946 г. по июнь 1947 г – начальник Реставрационной мастерской г. Пскова. За это время им были подготовлены проекты реставрации многих памятников архитектуры Пскова, в том числе: церкви Николы со Усохи (1536 г.), колокольни церкви Михаила и Гавриила Архангелов и корпусов при ней (XVII век), церкви Богоявления с Запсковья (1495 г.), куполов Троицкого собора.

Еще до войны, в 1930-е годы, Юрий Спегальский реставрировал Гремячую башню Окольного города и вторые палаты Меншикова (ул. Советская, 50).

В 1951 году Ю.Спегальский защитил диссертацию «Псковская каменная жилая архитектура XVII века». Системно изучил гражданское зодчество древнего Пскова, представил его характерные особенности. Юрия Спегальского интересовал XVII век, очевидно, потому, что именно в это время своеобразная, лаконичная и сдержанная гражданская архитектура Пскова достигает расцвета. В Пскове соседствовали здания разных веков. Но все они были характерны для Пскова, возведены псковскими каменщиками по традициям старины. «Когда современный человек узнает о том, сколько церквей и монастырей было в некоторых частях Пскова в XVI или XVII веке, ему кажется, что места для гражданских построек там уже не оставалось. Но в старом Пскове между этими церквами и монастырями размещалось еще множество строений, улиц и переулков. Город казался необыкновенно обширным и богатым» - пишет Юрий Спегальский в своей книге «Псков. Архитектурные памятники».

Ольга Аршакуни поддерживала Ю.Спегальского в его работе по восстановлению Пскова. После его смерти (1969) сохраняла наследие Ю. Спегальского, публиковала научные труды. О.К. Аршакуни – автор книг: «Гражданская архитектура Пскова», «Народное зодчество Пскова», «Предчувствие» (книга воспоминаний о Ю.П. Спегальском). По ее инициативе, в 1986 году в Пскове был открыт мемориальный музей-квартира архитектора-реставратора.