Культура

ОНФ станет площадкой для разработки прозрачной схемы управления объектами культурного наследия

Общероссийский народный фронт создаст рабочую группу с расширенным составом экспертов для выработки и продвижения эффективных решений ключевых проблем в сфере правового регулирования сохранения и реставрации объектов культурного наследия Российской Федерации. Для этого будет создана экспертная рабочая группа из представителей всех заинтересованных сторон – ведомств и общественных организаций, сформирован детальный план работы до конца года.

Такое решение было принято по итогам экспертного совещания в Центральном штабе движения, на котором были поставлены вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия, вызывающие наибольшую обеспокоенность граждан и экспертов.

Напомним, на прошедшем с 14 по 16 мая медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» лидер Народного фронта, президент России Владимир Путин предложил провести ревизию законодательства в области сохранения и восстановления объектов культурного наследия и принять эффективные решения по управлению ими без вреда для самих памятников. Ожидается, что правительству России будет дано соответствующее поручение.

Активисты ОНФ провели мониторинг состояния объектов культурного наследия в 66 регионах (в остальных субъектах эта работа еще не завершена), и практически в каждом из них обнаружены памятники в аварийном состоянии. Было выявлено 43 памятника федерального и 124 памятника регионального значения, которые, по мнению активистов ОНФ, необходимо сохранить, отреставрировать или восстановить. Среди них купеческие дома и графские усадьбы, здания семинарий и гимназий, храмы и скульптурные композиции.

В отчете, переданном министру культуры Владимиру Мединскому по результатам мониторинга, указана полная информация по объектам, сохранение которых эксперты и представители общественности считают необходимым.

Участники встречи говорили о том, что многие памятники истории, культуры, архитектуры находятся в запущенном состоянии, погибают в пожарах и от рук вандалов. Действующее законодательство не позволяет рационально использовать объекты культурного наследия, хотя и чиновники, и бизнесмены, и обычные люди крайне заинтересованы в их сохранении и возрождении. Ведомства втянуты в бесконечные технические согласования законодательных норм, потенциальные инвесторы ждут, когда эти нормы сделают их вложения выгодными, а обычные граждане, которые живут в разрушающихся особняках, мечтают оттуда съехать, потому что они просто непригодны для жизни.

В ходе заседания эксперты ОНФ, руководители профильных департаментов органов власти резко критиковали действующие архаичные требования к сохранению и содержанию объектов культурного наследия.

Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко напомнила, что Народный фронт не первый год занимается проблемами памятников, проводит мониторинги. По ее мнению, надо начать с наведения порядка в сфере надзора за объектами культурного наследия: установить охранные обязательства, выяснить информацию о собственниках и ознакомить их с этими обязательствами, поскольку зачастую собственников никто не знает в лицо, а сами они не в курсе ответственности, которую несут перед законом.

Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Артем Демидов предложил предусмотреть меры экономического стимулирования частных инвесторов, которые участвуют в сохранении ОКН. С этим согласился и министр культуры Владимир Мединский.

Участники совещания приняли решение создать рабочую группу, в которую войдут эксперты Народного фронта, представители всех заинтересованных органов власти и общественных организаций. Ее участники разработают комплексную и прозрачную схему управления объектами культурного наследия.