Культура

Две работы из собрания Псковского музея вернулись с выставки из Санкт-Петербурга

Работы Андрея Иванова и Якова Капкова были представлены на выставке «Жизнь после жизни», которая проходила в Манеже в Санкт-Петербурге с 9 апреля по 22 мая. Об этом сообщается на сайте Псковского музея.

Межмузейный проект «Жизнь после жизни» был призван показать, как в изобразительном искусстве (живопись, графика, скульптура) петербургскими художниками раскрывается тема смерти и бессмертия.

А.И. Иванов. «Селена и Эндимион», 1797 г. Холст, масло

Автор концепции — Павел Пригара. Дизайн экспозиции — архитектурная мастерская «Циркуль». Художественным консультантом проекта выступил Виталий Пушницкий, музыку написал композитор Миша Мищенко, специальный аромат для зала предоставили Comme des Garçons.

Я.Ф. Капков. «Силоамская купель», 1845 г. Холст, масло.

Проект сформировался в сотрудничестве более чем с 20 музеями, в том числе с Эрмитажем, Русским музеем, Третьяковской галереей и другими музеями Санкт-Петербурга, Москвы и городов России от Краснодара до Пскова. В экспозицию также вошли произведения из частных собраний.