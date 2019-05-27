Культура

Праздник «Здравствуй, лето книжное» состоится для юных псковичей 3 июня

Централизованная библиотечная система Пскова приглашают читателей на праздник «Здравствуй, лето книжное», который состоится 3 июня в 11.00 на площадке перед библиотекой «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС Пскова, в программе ребят и родителей ждут книжные игры «Путешествие по сказке» и «Литературный ринг», конкурсы и викторины, сказочные пазлы напомнят детям, что лето – лучшее время для чтения и замечательный повод узнать что-то новое.

Акция «Мир безопасного Интернета» поможет ребятам разобраться чем опасен Интернет, а специалисты ПО ОО «Независимый социальный женский центр» в игровой форме поделятся полезными советами. Акция пройдёт сразу на нескольких площадках: танцевальный флешмоб, конкурс рисунков, игровые станции «Интернет без рисков».

Музыкальным оформлением праздника станут выступления детских творческих коллективов «Город детства» и «Талантика».

Для всех желающих будет работать «открытый микрофон», а также интерактивные выставки, сказочные зарисовки на асфальте и фотосессия с ростовой куклой.

В программе - много веселья и хорошего настроения, воздушные шары, подарки и сладкие презенты.