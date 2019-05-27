Культура

Фотовыставка «Есть только миг между прошлым и будущим...» откроется в Пскове

Всех любителей художественной фотографии приглашают во вторник, 4 июня, в Дом офицеров в Пскове на открытие фотовыставки «Есть только миг между прошлым и будущим...».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы выставки, автор представленных работ - молодой и перспективный фотограф Дмитрий Кравец.

Родился в Пскове 13 июля 1984 года, окончил отделение фото-видеотворчества Псковского колледжа искусств им. Н.А.Римского-Корсакова. Первая выставка, в которой Дмитрий принял участие, состоялась в 2008 году. На его счету 5 персональных выставок в Пскове.

Вернисаж состоится в 17.00.