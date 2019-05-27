Народный праздник Пушкинской поэзии состоится 2 июня

XIII традиционный народный праздник Пушкинской поэзии состоится в Лаборатории искусств «Кордон-2» 2 июня, в воскресенье, в 12 часов.
Как сообщил Псковской Ленте Новостей кандидат педагогических наук, культуролог, академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Иосиф Будылин, в программе выступления народных коллективов, гостей Москвы, Санкт Петербурга, Острова. Открыты выставки, гостей ждут презентации обсуждения новых работ.
«Кордон-2» расположен у деревни Кириллово (по пути в Петровское). Имеется указатель.