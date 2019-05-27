Народный праздник Пушкинской поэзии состоится 2 июня

В Великих Луках обнаружили фальшивые деньги, поступившие от организации

Губернатор Псковской области пообещал, что все подрядчики будут качественно проводить гарантийный ремонт

250 млн рублей выделят из федерального бюджета на ремонт моста через реку Шелонь

До сих пор инвестор проявлял себя максимально открыто - Михаил Ведерников о «Титан-полимере»

Михаил Ведерников: Риски признания «Псковпассажиравтотранс» несостоятельным существенно снижены

«Псковавиа» не будет возобновлять сертификат эксплуатанта и будет развиваться как аэропортовый комплекс

Подарочный набор, сертификат на 5 тысяч рублей, медаль и открытку будут вручать роженицам Псковской области