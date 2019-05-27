Культура

Исторический праздник в честь князя Довмонта в 6-й раз состоится в Пскове

Исторический праздник «Довмонт Псковский» в 6-й раз пройдет в воскресенье в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Городского молодежного центра.

В этом году праздник, посвященный святому князю Довмонту-Тимофею, состоится на набережной реки Псковы от Псковского Кремля до улицы Милицейской.

«В этом году уникальность праздника в том, что, помимо ратной доблести и подвигов прославленного псковского князя, гости узнают историю семьи князя Довмонта, его жены Марии и сына Давида, дяди - Ярослава Тверского и тестя - сына Александра Невского - Дмитрия Александровича, а также тети - святой преподобномученицы Евпраксии княгини Псковской, основательницы монастыря Рождества Иоанна Крестителя в Пскове», - рассказали организаторы праздника.

Утром 2 июня, в день памяти благоверного князя Довмонта, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

Для гостей праздника будет организована бесплатная экскурсия: «Быт, культура, традиции семейных отношений в средневековом Пскове» с посещением макета Псковского Кремля 15 века в колокольне Троицкого собора.

На набережной Псковы будут работать пять площадок: историческая (лагерь реконструкторов), ремесленная (торговые ряды), музыкальная (концерт псковских коллективов), зрелищная (интерактивы) и сытная (таверны с псковской кухней).

В рамках праздника запланированы фестиваль исторической реконструкции, бесплатное ристалище для детей и взрослых, показательные бои, бугурт, лучный и суличный тиры, а также ремесленное производство и мастер-классы.

В течение праздника состоится выступление творческих коллективов Пскова.

Довмонт или Домант (ум. 20 мая 1299 года), в крещении Тимофей - псковский князь, происходивший из князей Великого княжества Литовского, правивший в Пскове с 1266 по 1299 год. Довмонт вошел в историю как талантливый полководец. Неоднократно разбивал литовцев и немцев, в том числе в Раковорской битве. В исторических хрониках и художественной литературе отмечается как «муж доблести и чести безупречной, на немец лютый до смерти». При Довмонте Псковская земля фактически перестала зависеть от Новгорода. Довмонт причислен РПЦ к лику святых.