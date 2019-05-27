Культура

Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с Татьяной Пустошкиной и Юрием Мартыновым

Слушайте в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) очередной выпуск программы «Дело Луначарского» с Дмитрием Волхоновым. Эфир будет посвящен обсуждению культурной программы Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове менее чем через месяц.

Подробнее об этом расскажут директор МАУК «Ганзейская дирекция по проведению праздников» Татьяна Пустошкина и начальник управления культуры администрации города Пскова Юрий Мартынов.

Вопросы гостям студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.