Культура

Книжная выставка в библиотеке на Конной, 6 расскажет читателям, что читали их мамы и папы

На книжную выставку «Книги, которые читали наши родители» приглашает псковичей Центральная городская библиотека (Конная, 6). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, экспозиция приурочена к Всемирному дню родителей, который будет отмечаться 1 июня наряду с Днем защиты детей, и позволит читателям заглянуть в мир мечтаний и грез, ожиданий и переживаний своих мам и пап.

«А вы знаете, что читали наши родители в детстве, юности и в более зрелые годы? ...Эти произведения, как это сейчас называется, были бестселлерами в прошлом веке. В течение месяцев мы опрашивали читателей, чтобы собрать всю палитру литературных вкусов, интересов и предпочтений наших родителей. Все любознательные найдут на выставке произведения Ремарка, Митчелл, Каверина, Беляева, Гессе, Шолохова, Апдайка и Горького! А «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» Фраермана и «Чучело» Железникова не оставят нас равнодушными и сейчас», - отметили в библиотеке.

Выставка продлится до 9 июня.

Напомним, что Всемирный день родителей отмечается ежегодно 1 июня. Это совсем новый праздник для нас (в 2019 году он проходит в 7-й раз). Он был провозглашен на 66-й Генеральной Ассамблее ООН «в честь родителей во всем мире». Семья первоначально – это они, родители, те, которые несут ответственность за здоровье, защиту и воспитание своих детей. Цель этого праздника – напомнить об общечеловеческих ценностях всем жителям нашей планеты, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. Главное, чтобы дети помнили о том, что у них есть Мамы и Папы, нуждающиеся в любви и заботе, и учились быть тоже любящими и заботливыми родителями.