Культура

«Дело Луначарского» с Татьяной Пустошкиной, Юрием Мартыновым и Александром Царкозенко. ВИДЕО

Сегодня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прошел очередной выпуск программы «Дело Луначарского» с Дмитрием Волхоновым. Эфир был посвящен обсуждению культурной программы Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове менее чем через месяц.

Подробнее об этом рассказали директор МАУК «Ганзейская дирекция по проведению праздников» Татьяна Пустошкина, начальник управления культуры администрации города Пскова Юрий Мартынов и директор псковского Дома офицеров Александр Царкозенко.