Культура

Картины, написанные в псковских пушкинских местах, экспонируют в таллинском Центре русской культуры

В таллинском Центре русской культуры (Эстонская Республика) в преддверии 220-летия со дня рождения Пушкина открыли выставку современной живописи и графики, созданной в псковских пушкинских местах, сообщает местное новостное агентство Sputnik. Эта экспозиция в рамках Дней славянской письменности и культуры подготовлена Объединением русских художников Эстонии. В неё вошли работы художников, в разные годы побывавших в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» на пленэрах «Пушкиногорье», специально организованных для художников-профессионалов.

Представленная на выставке картина Сергея Минина «Предмет стихов моих невинных» написана уже в Эстонии на основе этюдов, сделанных в интерьерах Пушкинского Заповедника. Репродукция: ee.sputniknews.ru.

Это сообщение эстонского СМИ дополнили в музее-заповеднике «Михайловское»: корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали, что ряд картин, созданных в ходе пленэров «Пушкиногорье» в 2012—2014 и в 2017 году, эстонские мастера передали в дар музею. Многие из этих работ уже представляли псковские пушкинские места на выставках как в России, так и за её пределами.

Работа эстонского художника Владимир Бачу «Усадьба Михайловское» (2012) представляла собрание Пушкинского Заповедника в Художественной галерее Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника в 2016 году.

Агентство Sputnik сообщает также, что сейчас, к юбилею Пушкина, в Центре русской культуры в Таллинне развёрнута выставка детских рисунков по произведениям поэта. А Пушкинское общество Эстонии подготовило к празднику выставку работ Гюнтера-Фридриха Рейндорфа — народного художника СССР, декоратора, иллюстратора многих произведений эстонских поэтов и писателей. В экспозицию вошли иллюстрации Рейндорфа к сборнику сказок Пушкина в переводе на эстонский язык. Эта книга была издана в Эстонии к 150-летию русского поэта в 1949 году и уже давно стала раритетом, отмечает издание. И резюмирует: Центр русской культуры превратился в Пушкинский дом.