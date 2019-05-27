Культура

На Некрасова в Пскове идет выставка к 220-летию со дня рождения Пушкина. ФОТО

В главном здании Псковского музея-заповедника, на улице Некрасова, 7, проходит выставка, посвященная 220-летию со дня рождения русского писателя-классика Александра Пушкина «Отрядом книг уставил полку, Читал, читал…». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея. Выставка открылась 31 мая и будет ежедневно работать с 11.00 до 18.00.

В трех витринах представлены прижизненные издания произведений Александра Сергеевича Пушкина, редкие книги из библиотеки Ганнибала и автографы из коллекции Псковского музея-заповедника.

«Это круг чтения Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин всегда жил в окружении книг. Их он собирал, читал, изучал и создавал. "Охота к чтению" появилась у Пушкина в девять лет. По воспоминаниям сестры Ольги, он любил читать Плутарха или Гомера в переводе на французский, часто забирался в кабинет отца и читал другие книги», - рассказала заведующая отделом редких и рукописных книг Псковского музея-заповедника Светлана Волкова.

По ее словам, в одной из витрин экспозиции посетители музея смогут увидеть старинные издания «Илиады» и «Одиссеи» - первые книги Пушкина, и книги, которые были последними на его рабочем столе. В том числе, это прижизненные издания поэта. Например, альманах «Северные цветы» - это лучший из русских альманахов, объединивших литераторов пушкинского круга. Ни один альманах не напечатал столько произведений Пушкина, как «Северные цветы», - около шести десятков произведений.

Представленный на выставке альманах «Северные цветы на 1826 год» - это книжка в составном переплете: корешок и уголки красной сафьяновой кожи, верхняя и нижняя крышки покрыты бумагой «павлиний глаз», на корешке - стилизованный растительный орнамент.

В другой витрине - книги из библиотеки усадьбы ближайших соседей и друзей Пушкина Осиповых-Вульф в Тригорском, куда поэт часто наведывался. Наиболее интересный экспонат этой части выставки – рукописный альбом Николая Скобельцина. Рукопись представляет собой книгу небольшого формата в изящном кожаном переплете с вышивкой в виде бегущей лани. В альбоме восемьдесят девять листов, записи идут как с начала, так и с конца альбома.

«Это замечательное собрание автографов, поэтических строф поэтов пушкинского круга. Он дорог и ценен тем, что в свое время в нем оставили автографы прекрасные женщины XIX века, те, кому Пушкин посвящал свои стихи - Евпраксия Николаевна Вульф (в замужестве Вревская), Анна Николаевна Вульф, Анна Петровна Керн», - отметила Светлана Алексеевна.

В музее отметили, что не менее интересны и экспонаты, и редкие издания библиотеки знаменитого предка Пушкина - Абрама Петровича Ганнибала. Например, «История Эфиопии».

«Это редкое издание XVII века, фолиант в пергаменном переплете, который сейчас находится в собрании Псковского музея-заповедника. Автор книги - немецкий ученый Иов Лудольф, который владел 25 иностранными языками. Окончив университет в Лейдене, он отправился путешествовать и в Риме познакомился с эфиопским монахом. Его рассказы о культуре, литературе, истории Эфиопии настолько увлекли Лудольфа, что тот изучил эфиопские рукописи, древний геэзский язык, и, не посещая Эфиопии, составил первое в Европе научное описание этой страны. Книга привлекла внимание европейцев не только новыми сведениями о незнакомой стране, но и гравюрами с изображением обезьян, муфлонов, слонов, бегемота и бананового растения, о которых европейцы знали очень мало. В 1680-е годы "История Эфиопии" была привезена в Россию и переведена на церковнославянский язык. С этой книгой и переводом, вероятно, был знаком Петр I, ее читал Абрам Петрович Ганнибал», - добавили в музее.

Также в витрине размещены уникальные документы - письма Екатерины II Абраму Петровичу Ганнибалу. Эти письма, возможно, великий русский поэт Пушкин держал в руках. При работе над родословной он снял копию с одного из писем, на которой сохранилась отметка поэта: «собственноручно».