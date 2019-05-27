Псковский музей-заповедник приглашает на летние экскурсии и программы

Псковский музей-заповедник приглашает псковичей на летние экскурсии и программы. Об этом сообщается в официальной группе музея ВКонтакте.
Июнь
Экскурсия «Недетская экскурсия по Детскому парку».
Экскурсия «Башни крепости рассказывают…»
Экскурсия «Псков - город воинской славы»
Программа «Истории ожившие страницы»
Заказ экскурсий по тел. 8 (8112) 66-18-29.
Программа «В поисках ларца купца Ермолая» (для школьников с 6-го класса)
Программа «Как подъячий Ефимка службу правил в Приказной палате»
Заказ программ по тел. 8 (8112) 72-45-74.
Июль
Программа «Истории ожившие страницы»
Экскурсия «Недетская экскурсия по Детскому парку».
Экскурсия «Добро пожаловать в музей!» (группа до 20 чел.)
Экскурсия «Башни крепости рассказывают…»
Заказ экскурсий по тел. 8 (8112) 66-18-29
Программа «Как подъячий Ефимка службу правил в Приказной палате» (для школьников с 6-го класса)
Программа «Средневековая модница»
Программа «Кто в доме хозяин»
Заказ программ по тел. 8 (8112) 72-45-74
Стоимость на группу до 30 человек 1100 рублей.
Группа свыше 30 человек делится пополам.