Культура

Псковский музей-заповедник приглашает на летние экскурсии и программы

Псковский музей-заповедник приглашает псковичей на летние экскурсии и программы. Об этом сообщается в официальной группе музея ВКонтакте.

Июнь

Экскурсия «Недетская экскурсия по Детскому парку».

Экскурсия «Башни крепости рассказывают…»

Экскурсия «Псков - город воинской славы»

Программа «Истории ожившие страницы»

Заказ экскурсий по тел. 8 (8112) 66-18-29.

Программа «В поисках ларца купца Ермолая» (для школьников с 6-го класса)

Программа «Как подъячий Ефимка службу правил в Приказной палате»

Заказ программ по тел. 8 (8112) 72-45-74.



Июль

Программа «Истории ожившие страницы»

Экскурсия «Недетская экскурсия по Детскому парку».

Экскурсия «Добро пожаловать в музей!» (группа до 20 чел.)

Экскурсия «Башни крепости рассказывают…»

Заказ экскурсий по тел. 8 (8112) 66-18-29

Программа «Как подъячий Ефимка службу правил в Приказной палате» (для школьников с 6-го класса)

Программа «Средневековая модница»

Программа «Кто в доме хозяин»

Заказ программ по тел. 8 (8112) 72-45-74



Стоимость на группу до 30 человек 1100 рублей.

Группа свыше 30 человек делится пополам.