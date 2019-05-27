Культура

Фотовыставка «Есть только миг между прошлым и будущим…» откроется 4 июня в Пскове

4 июня в Доме офицеров Пскова состоится открытие фотовыставки «Есть только миг между прошлым и будущим…» . Об этом сообщается на сайте «Афиша Пскова».

Автор представленных здесь работ — молодой и перспективный фотограф Дмитрий Кравец. Родился в Пскове 13 июля 1984 года, окончил отделение фото-видео творчества Псковского колледжа искусств им. Н.А.Римского-Корсакова. Первая выставка, в которой Дмитрий Кравец принял участие, состоялась в 2008 году. На его счету 5 персональных выставок в Пскове.

Открытие выставки в 17.00.