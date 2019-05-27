Культура

В Пушкинских Горах пермский театр кукол представит спектакль по мотивам произведения Пушкина

5 июня в 18.15, в Большом зале Научно-культурного центра в Пушкинских Горах состоится открытие международного фестиваля молодежных театров «Михайловское». Об этом сообщается в группе Пушкинского заповедника ВКонтакте.



Спектакль театра кукол «Туки-Луки» из Перми покажет зрителям «Маленькие трагедии» по мотивам произведения Александра Пушкина.

Бессмертное творение Александра Сергеевича Пушкина воплотилось в яркое динамичное действо с неожиданной трактовкой и смелыми режиссерскими решениями. В постановке занята вся труппа театра. Актеры не боятся играть на сцене смерть, говорят, что это как пройти по шаткому мостику над пропастью – страх и наслаждение одновременно, а это и есть жизнь.

Режиссеры – Ярослав Колчанов и Алексей Миронов



Продолжительность спектакля – 1 час 20 минут

Цены на билеты:

Взрослые (партер): 1-4 ряд – 900 рублей, 6-17 ряд – 600 рублей, 18-19 ряд – 300 рублей

Взрослые (балкон): 1-3 ряд – 600 рублей, 4-16 ряд – 300 рублей

Дети от 12 до 18 лет: 100 рублей

Учащиеся образовательных учреждений Пушкиногорского района от 12 до 18 лет: бесплатно