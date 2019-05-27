Культура

На вечер-портрет архитектора-реставратора Юрия Спегальского «Ученый, зодчий, каменщик» приглашают псковичей

Сегодня, 3 июня, в 17.00, Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева МАУК «ЦБС» г. Пскова и Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского приглашают на вечер-портрет архитектора-реставратора Юрия Спегальского «Ученый, зодчий, каменщик» к 110-летию со дня рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в мероприятии примут участие музейные сотрудники, архитекторы, краеведы и др. В программе:

«Страницы биографии Юрия Павловича Спегальского»: выступление старшего научного сотрудника исторического отдела Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Анны Радченко;

Подведение итогов и награждение победителей городской викторины «Учёный, зодчий, каменщик» посвящённой 110-летию со дня рождения известного архитектора-реставратора, исследователя средневековой архитектуры Пскова Юрия Спегальского;

«К 110-летию Ю.П. Спегальского»: книжно-иллюстративная выставка книг.

Мероприятие состоится по адресу: г.Псков, Октябрьский проспект, 19а (читальный зал): справки по тел. 66 43 24.