Культура

«Гроза» прошла с аншлагом в Великолукском драмтеатре

Премьера спектакля «Гроза» по пьесе Александра Островского с аншлагом прошла в Великолукском драматическом театре в минувшие выходные, 1 и 2 июня. Постановка осуществлена за счет средств субсидии, предоставленной в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины», сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-службе партии.

Новый спектакль создал режиссер Илья Ротенберг в тандеме с художником Натальей Зубович. «Интересная сценография, сложные декорации позволили зрителю погрузиться в жизнь героев спектакля, сопереживать им. Не стоит ждать от спектакля какого-то праздника или зрительского умиления. События, которые происходят на сцене, изначально грозят привести к трагической развязке», - рассказали в театре.

Пьеса «Гроза» - одно из самых значимых, программных произведений русской драматургии. При этом ее появление в 1859 году вызвало много споров и критических суждений. В центре сюжета девушка, которая вышла замуж не по любви, – Катерина Кабанова. Она чувствует себя лишней в новом доме с новой семьей. Но однажды влюбляется, вероятно, впервые в жизни. И вместе с охватившей ее страстью в ней открывается новое качество: отсутствие способности лгать, неумение вести двойную жизнь. Казалось бы, простой житейский сюжет Островский доводит до настоящей трагедии.

15 июня в 18:00 на малой сцене Великолукского драмтеатра будет представлен еще один спектакль «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова. Постановкой занимается режиссер Бениамин Коц совместно с художником Ольгой Никаноровой. С эскизом этого спектакля великолучане познакомились еще в сентябре прошлого года в рамках лаборатории по современной драматургии Театра Наций. Позже благодаря поддержке «Единой России» работу над спектаклем решили продолжить.

«Человек из Подольска - зеркало каждому из нас. Правильно ли мы живем? То, что считаем красивым, точно ли оно таким является? Кто нам может сказать, что считать черным, а что белым? – обратились к великолучанам в драмтеатре. - Кроме артистов, знакомых уже многим зрителям, в спектакле будет присутствовать еще один удивительный персонаж. Но пусть это останется небольшим секретом, узнать который сможет каждый, кто придет на спектакль «Человек из Подольска».

Задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» – поддержка сельских клубов и Домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов. Особое внимание уделяется театрам малых городов. Под контролем партпроекта – 670 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в 2017 году и направленных на поддержку таких театров. Кроме того, партпроект предусматривает за укреплением материально-технической базы детских и кукольных театров, созданием условий для качественного обновления их репертуара, популяризацией новых детских постановок в регионах.