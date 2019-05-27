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Культура

Через два дня в музее-заповеднике «Михайловское» откроется театральный фестиваль. ПРОГРАММА

03.06.2019 11:56|ПсковКомментариев: 0

Уже в эту среду, 5 июня, в Государственном Пушкинском Заповеднике откроется традиционный Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в программе этого года - спектакли и моноспектакли, чтецкая программа и шоу кукол-марионеток, управляемых артистами на ходулях, ряд творческих встреч.

Программа фестиваля молодежных театров «Михайловское 2019»

5 июня, среда

Музей-усадьба «Михайловское», открытая сцена с видом на «Мельницу крылату»

12.00 «Читаем стихи Пушкина». 6+. Студенты РГИСИ (курс В.Э. Рецептера).

Научно-культурный центр музея-заповедника «Михайловское»

Пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1.

18.00. Торжественное открытие фестиваля.

18.15. А.С. Пушкин. Маленькие трагедии. 16+. Театр кукол «Луки-Туки» (Пермь).

6 июня, четверг

Научно-культурный центр музея-заповедника «Михайловское»

14.00. А.С. Пушкин. Барышня-крестьянка. 14+. Моноспектакль Олеси Касьяновой. Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь).

18.30. А.С. Пушкин. Капитанская дочка. 12+. Театр «Пушкинская школа» (Санкт-Петербург).

7 июня, пятница

Научно-культурный центр музея-заповедника «Михайловское»

Пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1, площадка перед главным входом

14.00. Люди и птицы. 6+. Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь).

Научно-культурный центр музея-заповедника «Михайловское»

16.30. Творческая встреча с Владимиром Рецептером, народным артистом России, Лауреатом Государственной премии Российской Федерации и Премии Президента РФ, актером, режиссёром, писателем, пушкинистом. 12+.

18.30. Д.И. Фонвизин. Недоросль. 12+. Театр «Пушкинская школа» (Санкт-Петербург).

9 июня, воскресенье

Научно-культурный центр музея-заповедника «Михайловское»

16.00 Творческая встреча с Владимиром Рецептером, народным артистом России, Лауреатом Государственной премии Российской Федерации и Премии Президента Российской Федерации, актером, режиссёром, писателем, пушкинистом. 12+.

Научно-культурный центр музея-заповедника «Михайловское»

Пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1.

16.00. Творческая встреча с Яковом Гординым, главным редактором журнала «Звезда». 12+.

18.30. У. Шекспир. Гамлет. 16+. Моноспектакль Сергея Хаймёнова (премьера). Театр «Пушкинская школа» (Санкт-Петербург).

10 июня, понедельник

Научно-культурный центр музея-заповедника «Михайловское»

13.00 А.С. Пушкин. Руслан и Людмила. 6+. Видеопоказ спектакля Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр».

16.00. Творческая встреча с Валентином Курбатовым, литературным критиком, литературоведом, прозаиком, членом жюри литературной премии «Ясная поляна», членом Союза писателей России, членом Президентского Совета по культуре. 12+.

18.30. Н.С. Лесков. Левша. 12+. Санкт-Петербургский городской театр.

11 июня, вторник

Научно-культурный центр музея-заповедника «Михайловское»

Пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1.

16.00. Творческая встреча с Георгием Василевичем, директором Пушкинского Заповедника, Лауреатом Государственной премии Российской Федерации и Российской национальной премии в области архитектуры «Хрустальный Дедал». 12+.

18.30. Н.М. Карамзин. Бедная Лиза. 16+. Режиссёр — Марк Розовский. Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева (Санкт-Петербург)

20.10. Торжественное закрытие фестиваля.

На многие события фестиваля предусмотрен свободный вход для всех зрителей. Также по бесплатным билетам на всех спектаклях «Михайловского 2019» смогут побывать пушкиногорские школьники. В прочих случаях билеты на фестиваль можно купить в Научно-культурном центре музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Иногородние зрители могут забронировать места в зале по телефону 8 (81146) 2-17-62, соединить с кассой.

Напомним, что Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское» пройдет в Святогорье уже в пятый раз. Третий год подряд этот «театральный съезд» коллективов, работающих с молодёжью или для молодого зрителя, под эгидой Министерства культуры Российской Федерации проводят Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге (художественный руководитель - народный артист России, лауреат Госпремии РФ Владимир Рецептер) и Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». В разные годы в фестивале участвовали профессиональные и любительские труппы из разных уголков России, в том числе и из таких географически отдалённых от Пушкинских Гор городов как Тюмень или Ижевск, а также из Испании и Эстонии. 

Электронное периодическое издание «Псковская Лента Новостей» уже пятый год является информационным партнером фестиваля. 

Теги: #пушкинский заповедник #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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