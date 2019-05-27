Культура

Псковский Молодежный центр выиграл президентский грант на проведение фестиваля «Кукарача»

Псковский Молодежный центр в лице заместителя директора Олеся Назарой выиграл президентский грант на проведение творческого фестиваля «Кукарача» для воспитанников детских домов и интернатов Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Молодежного центра, на территории Псковской области существует 11 детских домов и 9 интернатных учреждений, однако практически отсутствуют проекты и мероприятия, направленные на эту категорию населения.

Фестиваль «Кукарача» предполагает выявление талантливых ребят среди детских домов и интернатов, после чего для них будет организован гала-концерт, где они смогут проявить себя и продемонстрировать умения. Концерт планируется провести перед Новым годом.

К участию будут предлагаться номинации: вокал, художественное слово и хореография.