Культура

Великолукский театр увеличил доходы от своих постановок в два раза

В ходе встречи театральной общественности области с главой региона директор Великолукского театра драмы Валентина Зандер рассказала, что возглавляемому ей театру в этом году исполняется 100 лет.

«Театр прошел реконструкцию, которая был выполнена в запланированные сроки, второй год мы работаем в хороших комфортных условиях, - подчеркнула Валентина Зандер. - Мы как меньший брат Псковского театра и филармонии реализовываем совместные проекты, только благодаря этому, например, стали возможны гастрольные туры Имперского балета Гедиминаса Таранды в наш город. В год труппой создается 8 новых постановок, что очень важно для города с населением 100 тысяч человек. Мы всегда старались, чтобы великолучане любили театр, но в последнее время стал заметен рост интереса жителей к нашей работе: мы стали в два раза больше зарабатывать средств, увеличилось количество мероприятий, постановок».

Тем не менее слово «субсидия» для театра ключевое, заметила руководитель и подчеркнула, что в театре остро стоит вопрос уровня зарплат. Кроме того, существует проблема диалога с псковской общественностью и гастрольной деятельности. По словам великолучан, им было трудно заявиться на участие в Пушкинских днях.

По словам губернатора области Михаила Ведерникова, уже обсуждался вопрос перехода театра на областной уровень, но в связи с участием театра в госпрограмме пока этого делать не стоит. Кроме того, глава региона отметил, что в область недавно переведена часть автобусов после чемпионата мира по футболу, ими смогут воспользоваться театралы Великих Лук для гастролей не только в Псков, но и в районные центры.