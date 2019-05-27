Культура

Михаил Ведерников выяснит причину невозможности псковских театров пробиться к зрителям из детских садов и школ

В ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, представители псковского театрального сообщества пожаловались на проблемы, возникающие при обслуживании детских садов и школ. Как передает корреспондент Псковской Лент Новостей, встреча состоялась 3 июня и была посвящена предварительному обсуждению итогов «Года театра в России» в регионе.

Директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб подчеркнула, что все спектакли создаются профессиональными коллективами, но в детских учебных учреждениях Пскова процветают «низкокачественные постановки заезжих гастролеров». По словам директора театра, проблема существует на уровне городской администрации, которая не может четко сформулировать требования к актерам.

«Администрация города выкручивает нам руки, принуждая нас, бюджетников, работать с учетом городских скидок для многодетных семей или играть бесплатно, - пояснила директор театра. - Я не вижу разницы между этими детьми и детьми врачей или учителей».

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев также включился в обсуждение проблемы, заявив, что в детских садах показывают «лабуду», а театры находятся «на вторых ролях». Представители театра Великих Лук также сообщили, что в их городе есть такая проблема.

Театральное сообщество региона попросило, чтобы глава региона дал разнарядку о том, чтобы в первую очередь давался приоритет местному профессиональному искусству. Губернатор обещал рассмотреть этот вопрос.