Культура

Альбом с видами осеннего Пушкиногорья вышел в свет в Белоруссии

К 220-летию со дня рождения Пушкина в Республике Беларусь, в издательстве «Четыре четверти» вышел альбом «Прогулка в осень. Михайловское. Петровское. Тригорское» («Шпацыр у восень. Міхайлаўскае. Пятроўскае. Трыгорскае»). Это репродукции графических работ, по преимуществу пастелей, половчанки Галины Худницкой. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», художница из страны-соседки была участницей пленэра «Пушкиногорье», который музея много лет подряд проводил специально для профессиональных живописцев и графиков.

Галина Худницкая. Михайловское. Вид на мостик под ивами. Репродукция с сайта издательства «Четыре четверти»

Сама Галина Худницкая рассказывает, что впервые попала в псковские пушкинские места ещё раньше, в 2005 году и была очарована Михайловским и Тригорским: «Хотелось писать так, чтобы можно было почувствовать под тончайшим, почти прозрачным слоем краски биение сердца самой природы…» Пленэрные опыты в усадьбах Пушкинского Заповедника она называет очень интересным опытом со множеством экспериментов. Не удивительно, что затем она вновь и вновь возвращалась в эти места: «Укромные места этих заповедных усадеб и парков имеют сотни оттенков, которые, словно в зеркале, отражают нас самих, наши собственные чувства, понимание жизни».

Галина Худницкая. Михайловское. Сквозь ветки октября. Репродукция с сайта издательства «Четыре четверти»

Работы в альбоме, по замыслу Галины Худницкой, расположены таким образом, чтобы получилась своего рода прогулка, «…небольшие истории, связывающие пейзажи и объекты». Некоторые виды художница запечатлела в разные годы, в разные дни осени, в разное время суток, при разной погоде.

Альбом «Прогулка в осень. Михайловское. Петровское. Тригорское» вышел в свет сразу на трех языках — русском, белорусском и английском.

Галина Худницкая. Беседка-грот в Петровском (2011). Батик. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

В Пушкинском заповеднике добавили, что работы художницы есть и в собрании «Михайловского», а также в фондах Историко-культурного музея-заповедника «Заславль» (Республика Беларусь), в государственных и частных коллекциях в Беларуси, в Германии, Греции, в Литве, в России, во Франции, в Финляндии.