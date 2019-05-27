Культура

Мемы, связанные с именем Пушкина, представят в Петербурге

В петербургском Мемориальном музее «Разночинный Петербург» во вторник открывается выставка, посвященная 220-летию Пушкина.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре, у станции метро «Пушкинская» в 12.00 начнется бесплатная экскурсия «Пушкин на Пушкинской».

Экспонаты выставки «220 П, или Пушкин повсюду» представляют развитие пушкинской темы в бытовом и сувенирном ряде. Здесь представлены фарфор, марки, открытки, закладки, монеты, медали, спичечные коробки, портсигары, настольные игры и многое другое.

Петербуржцы смогут увидеть афиши и приглашения на различные мероприятия, связанные с именем поэта. Ряд экспонатов напомнит о празднованиях юбилеев поэта в 1937, 1949, 1999 годах. Не ускользнет от взгляда посетителей и современная жизнь пушкинского имени в формате интернет-мемов и в творчестве современных художников. Экспонируются работы художников Штапакова (Петербург) и Акимова (Москва).

На выставке представлены предметы из фондов музея «Разночинный Петербург», музея «Нарвская застава», Музея истории Технологического института, музея «Вася Теркин», Детского музея открытки и частных коллекций.

«Имя Пушкина непосредственно связано с районом, в котором располагается музей "Разночинный Петербург". В этих местах он сдавал экзамены в Царскосельский Лицей, навещал брата в пансионе, писал сестре в Большой Казачий, отмечал именины в квартире отца на Фонтанке, посещал лекции Гоголя в аудиториях университета», - говорится в сообщении.