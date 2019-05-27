Культура

«Гринландия» собирает друзей на фестиваль авторской песни

Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» начал прием заявок от участников и гостей фестиваля.

Фестиваль «Гринландия», бессменным организатором и идейным вдохновителем которого является депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук, в этом году пройдет в 27-й раз. Девиз «Гринландии-2019» «Я люблю тебя, жизнь!» выбран не случайно. В прошлом году фестивалю «Гринландия» присвоено имя легендарного певца Иосифа Кобзона. Он несколько лет был председателем жюри Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» и дал путевку в жизнь целому поколению молодых исполнителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, на днях были подведены итоги заочного конкурса, являющегося традиционной частью большого фестивального движения. Его задача - привлечь на «Гринландию» еще больше талантливых людей. Он помогает открывать новых звездочек, давать им дорогу в большую жизнь. С каждым годом растет не только количество участников, но и расширяется их география. В этот раз на суд жюри конкурса «Я люблю тебя, жизнь» (темой заочного конкурса также стала строчка известной песни Иосифа Кобзона) было представлено 2 тыс 542 работ из 74 регионов и 21 страны. В голосовании за дипломантов месяца и лауреатов конкурса приняли участие более 23 тысяч человек.

Как отметили члены жюри, на конкурс поступило много глубоких, искренних, задевающих душу произведений. Псковский регион достойно представили Анастасия Дмитриева и Марина Анищенкова.

Лучшие авторы и исполнители получат возможность выступить перед широкой публикой непосредственно на фестивале «Гринландия». Кстати, программа фестиваля обещает быть насыщенной и разнообразной, в том числе и творческая часть фестиваля. Одновременно будут работать четыре сцены: главная, малая, военно-патриотическая и молодежная. Фестивальная поляна традиционно будет разбита на несколько лагерей: регионов России, семейный и корпоративный лагеря. Оргкомитет уже принимает заявки на заселение. Гостей ждут спортивные соревнования по футболу, волейболу, гиревому спорту, перетягиванию каната, армрестлингу и шахматам. В детском городке откроется «Академия сказок», где ребята смогут заняться рукоделием, поучаствовать в конкурсах и поиграть в подвижные игры.

Все пользователи соцсетей традиционно имеют возможность побороться за ценные призы фотоконкурса. Участники могут выкладывать свои снимки, сделанные на фестивале, в фотоальбом «Моя Гринландия» в группе Вконтакте «Музыкальный фестиваль Гринландия». Затем профессиональное жюри выберет лучшие из тех работ, которые высоко оценили пользователи социальных сетей.

«Секрет поистине народного успеха «Гринландии» в том, что здесь можно раскрыть свое сердце и быть искренними. И в этом году на фестивальной поляне каждый найдет для себя моменты радости и счастья», - уверен Олег Валенчук.

27-й Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» состоится 19-21 июля 2019 года на берегу реки Быстрица у села Башарово Кировской области. Подробности на официальном сайте фестиваля.