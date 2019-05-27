Культура

Псковская область станет частью проекта «Живое наследие: создание российской карты локальных культурных брендов»

В 2019 году при поддержке комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению началась реализация проекта «Живое наследие: создание российской карты локальных культурных брендов», ставшего победителем конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, проект «Живое наследие» призван создать механизм выявления и продвижения локальных культурных брендов: уникальных культурных особенностей российских городов и сел, формирующих идентичность территории. В ходе реализации проекта будет создана интерактивная карта, интегрирующая информацию о локальных культурных брендах всех 85 российских регионов, лучшие из которых будут презентованы на общероссийском фестивале «Живое наследие».

По мнению авторов проекта, включение в общероссийскую карту «Живое наследие» информации о локальных культурных брендах регионов будет способствовать росту туристического потока, популяризации и возрождению локальных культурных практик, привлечению инвесторов. Проект позволит вернуть к жизни многие локальные события, ремесла и культурные практики через их продвижение и популяризацию, привлечь внебюджетные инвестиции в сохранение и продвижение культурного наследия на местах.