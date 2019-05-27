Культура

В Пскове пройдет выставка произведений храмового искусства «Свет-Материя-Цвет»

7 июня в 18.00 выставочный зал Союза художников России приглашает на открытие выставки произведений храмового искусства «Свет-Материя-Цвет». Выставка охватывает несколько направлений изобразительного искусства: графика, храмовое монументальное искусство, иконопись, художественная керамика, скульптура и архитектура, сообщили Псковской Ленте Новостей в выставочном зале Союза художников.

Большая часть произведений создана художниками Сергиево-Посадского отделения Союза художников России, пять участников из Пскова. Цель групповой выставки - продемонстрировать зрителю пример творческого поиска светоносной красоты, ее отражение и материализацию в художественном произведении.

Выставка продлится с 7 по 16 июня. Вход свободный.