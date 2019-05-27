Культура

Псковский музей подвел первые итоги с момента начала ремонтно-реставрационных работ

Псковский музей подводит первые итоги с момента начала ремонтно-реставрационных работ по проекту «Музейный квартал». Об этом сообщается на сайте музея.

Целью проекта является создание «Музейного квартала» – единой зоны музейно-туристического обслуживания. Для этого необходимо проведение реставрации с учетом инженерного приспособления и музейного обустройства в трех объектах культурного наследия: Поганкиных палатах, здании бывшей Художественно-промышленной школы им. Н.Ф. Фан-дер-Флита и Доме Ксендза.

На данный момент на всех объектах завершены основные демонтажные работы, а также детальные обследования технического состояния конструкций. В ближайшее время будут оформлены выводы и рекомендации, необходимые для продолжения реставрационных работ.

Поганкины палаты – самый интересный и богатый по количеству находок из всех объектов проекта.

Работы только начались, а памятник уже преподносит сюрприз за сюрпризом. В конце февраля на чердаке палат рабочими была найдена бутылка с посланием потомкам.

Вдоль здания Поганкиных палат ведутся археологические работы. В раскопе со стороны улицы Некрасова археологи нашли мозаичную кружку из венецианского стекла, частично покрытую позолотой. Возможно, эта уникальная находка принадлежала главе семьи – Сергею Поганкину.

В коллекции находок - печные изразцы с изображением растительных орнаментов, оконное стекло, которое для Пскова характерно уже с XV века, красная черепица Поганкиных палат, монеты разного времени, булыжная мостовая рубежа XIX-XX веков. Часть здания палат оказалась построена на могильнике - погребения кладбища у церкви Похвалы Богородицы.

Совсем недавно археологи обнаружили Английскую государственную свинцовую печать. Эта сфрагистическая находка относится ко времени инсигнии Карла II Стюарта (1660-1685), времени расцвета и могущества псковского купца Сергея Поганкина. Вероятнее всего, круг его торговых интересов был очень широк и он мог заключать торговые сделки на государственном уровне, о чем и свидетельствует наша находка

В марте начались работы у дома Ксендза. Впереди - реставрация здания. Сейчас здесь также трудятся археологи. Ими уже открыты помещения погреба, основание русской печи. Предположительно, это постройки предназначались для прислуги семьи Рокотовых, которой в XVIII в. принадлежали дом и участок.

Среди находок имеются не только предметы декоративно-прикладного искусства. В ходе работ открываются данные об истории памятника, его подлинные элементы, скрытые под слоями поздней отделки и культурным слоем. В качестве примеров можно привести и «Палаты золотников», и подлинную булыжную отмостку Поганкиных палат. Безусловно, элементы будут сохранены и включены в состав будущей экспозиции.

Напомним, что подпроекты реализуются в рамках совместного проекта правительства Российской Федерации и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России».