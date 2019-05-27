Культура

Международная научно-практическая библиотечная конференция Ганзейских городов «Культура приграничья» состоится в Пскове

13-14 июня в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове пройдет Международная научно-практическая библиотечная конференция «Культура приграничья».

Организаторами конференции выступают министерство культуры РФ, комитет по культуре Псковской области, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино и ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской областной библиотеки, в ходе конференции планируется обсудить следующие темы:

Опыт работы библиотек Ганзейских городов в популяризации книжного культурного наследия;

Реализация межэтнических проектов на территориях регионов Ганзейских городов;

Проекты библиотек «От Ганзы к Ганзе»;

Презентации изданий специалистов библиотек Ганзейских городов.

В работе конференции примут участие специалисты библиотек, центров народного творчества, писатели, историки из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Вологды, Брянска, Тихвина, Смоленска, Кингисеппа, Торжка, Твери, Ярославля, стран ближнего и дальнего зарубежья.

13 июня - мероприятия конференции пройдут в спортивно-развлекательном центре «Простория» (г.Псков, Иркутский пер., 2, Большой зал, 2 этаж).

В рамках конференции состоится торжественное награждение победителей XXIII областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга 2018»; планируется организация выставки декоративно-прикладного искусства мастеров Псковской области; выставка участников Международного творческого конкурса «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных» (организатор ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» при поддержке консульства Латвийской Республики в Пскове и Псковской Канцелярии Генерального Консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге).

14 июня - выездное заседание в п. Пушкинские Горы (Научно-культурный центр музея-заповедника «Михайловское», 2 этаж, зал президиума).

Проект программы http://pskovlib.ru/project/23540.