Культура

Книжно-иллюстративная выставка «И в новом веке Пушкин с нами…» проходит в Пскове

С 5 по 7 июня в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева работает общегородская книжно-иллюстративная выставка «И в новом веке Пушкин с нами…», приуроченная к 220-летию со дня рождения великого писателя, поэта и сказочника.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, выставка включает в себя следующие разделы: «Мир великого поэта», «По следам Кота ученого» и «Под пером ожили чувства», которые рассказывают о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина.

Все желающие могут вспомнить произведения Пушкина и прочитать строки его стихотворений наизусть или со страниц книг.

Выставку дополняет тест-акция «От строчки до строчки: проверь, насколько хорошо ты знаком с творчеством А.С. Пушкина». Любой посетитель библиотеки может проверить себя на знание сказок и ответить на вопросы литературной тест-викторины.

Викторина «Пушкинский ларец» поможет определить название сказок А. С. Пушкина по сказочным предметам, а шуточный тест «Кто ты из пушкинских героев» поможет узнать, какой пушкинский герой больше всего соответствует характеру участника. Например, некоторые участники по характеру оказались похожи на трудолюбивого Балду, а некоторые – на щедрую Золотую Рыбку.

Активными участниками тест-акции уже стали учащиеся летних школьных лагерей МБОУ «СОШ № 24» им. Л. И. Малякова и МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный».