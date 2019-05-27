Культура

Псковский музей-заповедник приглашает на сборные экскурсии по Кремлю

Псковский музей-заповедник приглашает псковичей и гостей города на сборные экскурсии по Кремлю. Экскурсии пройдут 12, 15 и 22 июня в 12.00 (группа от 7 человек). Об этом сообщается на странице музея в Инстаграм. В ходе экскурсии посетители узнают историю строительства и военную историю Псковской крепости, познакомятся с особенностями вечевого строя Псковской земли, застройкой средневекового Кремля. Предполагается посещение Троицкого собора.



Стоимость участия: взрослый - 150 рублей, школьник - 100 рублей.

Место сбора группы: Информационный центр музея (ул. Кремль, 4).

Предварительная запись и дополнительная информация по телефону: 8(8112) 66-33-11.