Культура

Международная научно-практическая библиотечная конференция «Культура приграничья» состоится в Пскове 13 и 14 июня

13 и 14 июня в Пскове пройдет Международная научно-практическая библиотечная конференция «Культура приграничья», приуроченная к XXXIX Международным Ганзейским дням Нового времени. Организаторами мероприятия выступают министерство культуры РФ, комитет по культуре Псковской области, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им.М.И. Рудомино и Псковская областная универсальная научная библиотека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОУНБ, в работе конференции примут участие специалисты библиотек, центров народного творчества, писатели, историки из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Вологды, Брянска, Тихвина, Смоленска, Кингисеппа, Торжка, Твери, Ярославля, стран ближнего и дальнего зарубежья.



13 июня мероприятия конференции пройдут в большом зале СРК «Простория». Начало в 10.00. Планируется участие представителей руководства Псковской области.

В рамках конференции состоится торжественное награждение победителей XXIII областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга 2018». В рамках конференции пройдет две выставки: выставка декоративно-прикладного искусства мастеров Псковской области и выставка участников Международного творческого конкурса «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных» (организатор - ПОУН при поддержке консульства Латвийской Республики в Пскове и Псковской Канцелярии Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге).