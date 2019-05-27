Культура

Псковский музей приглашает жителей города на экспозиции в День России

12 июня, в День России, псковичей и гостей города приглашают посетить мероприятия Псковского музея-заповедника.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» открылся выставочный комплекс. Один из экспонатов - значки с изображениями разных городов России из коллекции Е.Н. Морозкиной.

В 12.00 псковичей и гостей города ждет экскурсия по Псковскому кремлю, где все желающие смогут познакомиться с системой фортификации и вечевого устройства Псковской земли.

В 14.00 - экскурсия в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», где расскажут о тяжелых годах оккупации на территории современной Псковской области, о партизанском движении и освобождении города. Также состоится показ фильма «Лошадка для героя», снятого на территории Псковской области.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (8112) 66-33-11.

День России - один из самых «молодых» государственных праздников в стране. До 2002 года этот праздник именовался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России.