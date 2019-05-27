Псковский музей приглашает жителей города на экспозиции в День России

12 июня, в День России, псковичей и гостей города приглашают посетить мероприятия Псковского музея-заповедника.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» открылся выставочный комплекс. Один из экспонатов - значки с изображениями разных городов России из коллекции Е.Н. Морозкиной.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (8112) 66-33-11.
День России - один из самых «молодых» государственных праздников в стране. До 2002 года этот праздник именовался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России.