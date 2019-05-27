Культура

Псковская областная библиотека приглашает на выставку детских творческих работ

13 июня в 15.00 Псковская областная библиотека приглашает псковичей и гостей города на открытие выставки Международного творческого конкурса «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных», которое состоится по адресу: г. Псков, спортивно-развлекательный центр «Простория», (Иркутский пер., д.2, 2 этаж).

Выставка пройдет в программе Международной научно-практической библиотечной конференции «Культура приграничья» в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, на выставке представлены работы детей в возрасте 12 – 17 лет из городов, входивших в Ганзейский Союз старого времени или активно участвующих в Ганзе Нового времени.

Конкурс ставил своей целью сближение жителей приграничных территорий Латвии, Эстонии, Беларуси и Псковской области посредством вовлечения юного поколения в процесс художественного творчества. Участникам предлагалось представить разносторонний образ Ганзы через рисунки и сочинения к ним.

Конкурсные работы предоставили участники из Беларуси, Латвии, Эстонии, городов Псков, Великие Луки, Пустошка, Порхов Российской Федерации.

После окончания экспонирования все рисунки, сочинения и фотографии будут объединены в печатное издание по итогам проекта. Подробнее о выставке на сайте библиотеки.

Вход свободный.