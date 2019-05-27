Культура

Московская арт-рок группа впервые приедет в Псков

Московская арт-рок группа Felidae впервые приедет в Псков, чтобы презентовать свой третий альбом «Анамнез» и исполнить самые яркие композиции, созданные группой за все время ее существования.

Концерт состоится 15 июня в 21:00 в клубе T.I.R. Стоимость билетов при покупке заранее 200 рублей, в день концерта - 300 рублей. Билеты можно приобрести на сайте или в кассе клуба.

Альбом «Анамнез» - это уникальная история, арт-рок поэма об одиночке из большого города, переживающем крушение своего привычного мира. Это цельный и многогранный релиз, где музыка идёт за эмоциями героя по ходу сюжета всей пластинки. И этот рассказ способен тронуть сердца многих людей, став для кого-то откровением, а для кого-то даже возможностью излечиться от собственных горестей.

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