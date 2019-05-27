Культура

Около 200 участников соберет Международная библиотечная конференция «Культура приграничья»

Международная научно-практическая библиотечная конференция «Культура приграничья» пройдет в Пскове 13-14 июня в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в ней примут участие около 200 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Вологды, Брянска, Тихвина, Смоленска, Кингисеппа, Торжка, Твери, Ярославля, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Конференция продолжает цикл мероприятий в рамках Ганзейских дней в Пскове. Торжественное открытие мероприятия состоится 13 июня в спортивно-развлекательном центре «Простория».

В ходе конференции планируется обсудить опыт работы библиотек ганзейских городов в популяризации книжного культурного наследия, межрегиональное взаимодействие и международное сотрудничество. На мероприятии пройдут презентации изданий специалистов библиотек ганзейских городов.

13 июня в рамках конференции состоится торжественное награждение победителей 23-го областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга 2018».

Кроме того, состоится выставка участников Международного творческого конкурса «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных». Ее организаторами выступили ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» при поддержке консульства Латвийской Республики в Пскове и Псковской Канцелярии Генерального Консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге, Торгово-промышленной палаты Псковской области, ООО «Северо-Западная инвестиционная компания».

14 июня состоится выездное заседание в Научно-культурном центре музея-заповедника Михайловское в Пушкинских Горах. Специалисты примут участие в «круглом» столе «История Ганзейских городов в фондах библиотек».

Добавим, конференция «Культура приграничья» в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени организована Псковской областной универсальной научной библиотекой и Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им М. И. Рудомино при поддержке министерства культуры РФ и комитета по культуре Псковской области.

Программа конференции>>>