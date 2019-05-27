Культура

Выставка «Скажи себе Здравствуй» петербургского художника откроется в «Доме на набережной»

Открытие выставки «Скажи себе Здравствуй» петербургского художника Ивана Несветайло, известного произведениями на музыкальную тему, состоится 12 июня в 18.30 в галерее «Дом на набережной» (Дом купца Сафьянщикова) на Советской набережной, 9 в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы выставки, здесь тоже не обошлось без музыки, но в экспозиции представлены также произведения на тему, связанную с осмыслением стремительно меняющейся реальности. «Мир вокруг нас стал динамичным и хаотичным. Это отражается во всех проявлениях массового искусства. Виртуальная составляющая становится все значительнее. Смена стилистики превращается в мелькание пестрого калейдоскопа. В этой ситуации искусство, нацеленное на создание образа, оказывается в несколько привилегированном положении. Ведь образ невозможно подменить динамикой, контрастом, ритмом и громкостью. Образ требует времени на проявление и дозревание. В процессе работы к художнику приходит понимание сомнительности ускорения, ущербности поверхностного взгляда и необходимости противостояния хаосу», - отмечают организаторы выставки.

Автор вычленяет из потока всевозможной информации позитивную составляющую, стремящуюся к гармонии. С другой стороны, эти усилия приводят к поиску самого себя, как личности в меняющемся мире. И это оказывается главным. Что бы человек ни делал, перед ним стоит задача найти себя, свою сокровенную сущность: «Кто мы, откуда, куда идем?» задавал вопрос Гоген, находясь в социуме, не тронутом техногенной лихорадкой. Однако, этот же вопрос представляется невероятно актуальным и сегодня, когда цивилизация добилась такого, о чем самые продвинутые фантасты не могли и подумать.

Так совпало, что выставка открывается в День независимости России. Здесь уместно сказать, что вопросы, поставленные художником, их осмысление, приобретают еще и социальный подтекст. Мы живем в сложном геополитическом пространстве. Проблемы самоидентификации, нахождение социально-культурных векторов развития остаются открытыми. Произведения, представленные на выставке, очень эмоциональны. Умение работать с цветом, насыщенность образных форм не оставляет сомнений в высоком уровне мастера. Выразительный цветовой аккорд убедительно звучит в обновленных стенах галереи.