Культура

Московская школьница издала книгу о «ганзейском хождении в землю псковскую»

В Пскове в издательстве «Пальмир. Москва-Самолва» тиражом 500 экземпляров напечатана книга «Сказ о ганзейском хождении в землю псковскую», автором которой стала москвичка Софья Шамраева, только что окончившая 10 класс школы № 46. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Презентация этой книги состоится в Пскове 26 июня в 13.00 в «Библиотеке – Центре детского чтения» на улице Розы Люксембург, 23.

Как сказано в аннотации к изданию, «это краткая увлекательная история о тех временах, когда европейские купцы пускались в опасные предприятия в псковскую землю». «О временах, когда на Великой встречали торговых гостей из разных стран. О временах таинственных и далеких…»

Как рассказала мама Софьи, Ирина Шамраева, ее девочка давно увлекается сочинительством, мечтает стать драматургом и неоднократно становилась лауреатом литературных олимпиад. Например, она победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе.

Софья часто приезжает в Псков, потому что здесь выросла ее мама. Вот и во время зимних каникул в этом году Шамраевы отправились в Псковскую область. На этот раз – на экскурсию в Порхов.

Там они познакомились с удивительным человеком, почетным гражданином Порхова, краеведом Мартином Нармонтасом, который показал им собственный «Музей Ганзы». Мартин Пятрович настолько увлек Соню своим энтузиазмом, что она захотела написать про ганзейское прошлое псковичей.

Родные думали, что Софья напишет статью в газету, но у нее получилось кое-что поинтереснее. Дело в том, что в прошлом году Соня оказалась в псковском летнем лагере «Компас знаний», где вместе с другими школьниками приняла участие в создании сборника детективов. Этот опыт подвигнул ее на написание собственной книги по мотивам рассказов Мартина Нармонтаса. Получился тоже своего рода детектив, только исторический.

Мартин Пятрович и его помощник, порховский школьник Даниил Григорьев, с удовольствием выступили научными рецензентами Сониной книги. Батальные сцены Софье помогал писать ее младший брат Коля. Вдохновителями для юной писательницы также стали псковский галерист Ольга Кошелькова и журналист газеты «Псковская провинция» Ульяна Михайлова.

Свою книгу Софья посвятила, конечно же, 39-м Международным Ганзейским дням.

На презентацию этого издания в Пскове семья Шамраевых собирается приехать в полном составе и нарядиться в средневековые костюмы.