Культура

Музей истории города Печоры приглашает посетить выставку

В информационном центре музея истории города Печоры начала работу выставка, посвященная псковскому писателю Виктору Муйжелю (1880-1924). Об этом сообщается на сайте Изборского музея-заповедника.

На выставке можно увидеть подлинные семейные фото и документы Виктора Муйжеля, его рукописи и печатные издания начала XX века.

Интерес представляет подборка фотографий с автографами-посвящениями В.Муйжелю от известных русских писателей: Леонида Андреева, Ивана Рукавишникова, Александра Серафимовича, Сергея Найденова, Евгения Чурикова и других.

Муйжель любил Печоры. Именно сюда он приезжал ежегодно летом на дачу в течение нескольких лет, жил в деревянном доме на Базарной площади (дом не сохранился), позже – в Старых Бутырках (ныне ул. Международная, 11). С 1912 года Муйжель с семьей переехал в Печоры на постоянное жительство, где, работал над двухтомным романом «Год» и повестями «Дом на площади» и «Учительница». Семья писателя проживала на втором этаже каменного особняка с пирамидальной башенкой на улице Псковской, 31.

В 1912 году он писал из Печор знакомым: «Я здесь строчу до того, что опасаюсь, что в нашем маленьком городе бумаги не хватит».

В Печоры приходили письма от Леонида Андреева, Куприна, Короленко, а некоторые литераторы приезжали в Печоры к Муйжелю в гости. Навещал Муйжеля в Печорах (возможно, дважды) и Куприн (летом 1908-1909 годов).

В 1914 году навсегда заканчивается печорский период в жизни и творчестве писателя (в дальнейшем он живет и работает в Петрограде). В этот период им созданы лучшие произведения, основной темой которых была жизнь крестьян и русской деревни. В дореволюционной России Муйжель считался одним из лучших и популярных писателей - бытописателей русской деревни.

Мы ждем вас по адресу: г. Печоры, ул. Международная, 6.

Ежедневно с 10.00 до 18.00.

Телефон для справок: 8(81148)2-30-77.